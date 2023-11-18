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Орбан: Евросоюз может распасться в связи с политикой Брюсселя

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Нынешняя политика Брюсселя может привести к распаду Европейского союза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан: Евросоюз может распасться в связи с политикой Брюсселя
  • РИА Новости

По его словам, нынешняя политика «забивает гвозди в крышку гроба» объединения, а без радикальных перемен на ЕС можно будет «ставить крест».

Орбан добавил, что на сегодняшний день Брюссель разрушает Европу и ведёт к её разорению.

«С каждым днём ​​в её гроб забивают всё больше и больше гвоздей. Если так будет продолжаться, мы можем поставить крест на Евросоюзе», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что коллапс Евросоюза не за горами.

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