Евросоюз в итоге настигнет коллапс, который уже не за горами, считает секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его мнению, европейцы не станут терпеть наднациональную надстройку, которая толкает Старый Свет к войне с Россией.

Об этом он сказал в интервью «Российской газете».

«Коллапс Евросоюза не за горами. Разумеется, европейцы не будут терпеть эту наднациональную надстройку, которая не только не оправдывает себя, но и толкает Старый Свет к открытому конфликту с нашей страной. США готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца», — сказал он.

Зампредседателя СБ России Дмитрий Медведев в конце 2022 года предположил, что в 2023 году возможно возвращение Великобритании в ЕС, после которого произойдёт распад Евросоюза и отмена хождения евро как валюты бывшего ЕС.