RT в Telegram
Подпишись

Путин напомнил о словах Генсека ООН, что Газа стала огромным детским кладбищем

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин в ходе виртуального саммита G20 задался вопросом, почему мировые лидеры не потрясены словами Генсека ООН Антониу Гутерреша о том, что Газа превратилась в детское кладбище.
Путин напомнил о словах Генсека ООН, что Газа стала огромным детским кладбищем
  • Gettyimages.ru

Президент обратил внимание на слова других выступавших, которые заявили, что потрясены действиями России на Украине и гибелью людей.

«То, что Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций сказал, что Газа превратилась в огромное детское кладбище, — это не потрясает?» — отметил Путин.

31 октября официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер также заявил о превращении сектора Газа «в кладбище для детей».

Глава МИД Израиля Эли Коэн ответил на высказывание Гутерреша о мирных жителях, погибших в секторе Газа в результате израильских бомбардировок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить