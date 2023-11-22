Путин напомнил о словах Генсека ООН, что Газа стала огромным детским кладбищем
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Президент обратил внимание на слова других выступавших, которые заявили, что потрясены действиями России на Украине и гибелью людей.
«То, что Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций сказал, что Газа превратилась в огромное детское кладбище, — это не потрясает?» — отметил Путин.
31 октября официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер также заявил о превращении сектора Газа «в кладбище для детей».
Глава МИД Израиля Эли Коэн ответил на высказывание Гутерреша о мирных жителях, погибших в секторе Газа в результате израильских бомбардировок.