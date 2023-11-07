Глава МИД Израиля ответил Генсеку ООН на слова о погибших детях в секторе Газа

Глава МИД Израиля Эли Коэн ответил на высказывание Генсека ООН Антониу Гутерреша о мирных жителях, погибших в секторе Газа в результате израильских бомбардировок.

«Как тебе не стыдно, Антониу Гутерреш... Проблема сектора Газа — это ХАМАС, а не действия Израиля по уничтожению этой террористической организации», — написал Коэн в соцсети X.

По словам министра, в секторе Газа в настоящий момент удерживается «больше 30 несовершеннолетних». И на глазах некоторых из них, по заявлению Коэна, «хладнокровно убили их родителей».

Ранее официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер заявил о превращении сектора Газа «в кладбище для детей».