Глава МИД Израиля ответил Генсеку ООН на слова о погибших детях в секторе Газа
Глава МИД Израиля ответил ООН на слова о «кладбище детей» в секторе Газа
- AP
«Как тебе не стыдно, Антониу Гутерреш... Проблема сектора Газа — это ХАМАС, а не действия Израиля по уничтожению этой террористической организации», — написал Коэн в соцсети X.
По словам министра, в секторе Газа в настоящий момент удерживается «больше 30 несовершеннолетних». И на глазах некоторых из них, по заявлению Коэна, «хладнокровно убили их родителей».
Ранее официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер заявил о превращении сектора Газа «в кладбище для детей».