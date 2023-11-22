RT в Telegram
Подпишись

War in the Rocks: ВСУ не могут использовать технику днём из-за российских дронов

Короткая ссылка
Военный аналитик Майкл Кофман заявил в эфире подкаста War on the Rocks, что ВСУ не могут использовать технику в дневное время из-за российских FPV-дронов.

По его словам, активность российских беспилотников вынуждает подразделения ВСУ ходить в атаку на рассвете или поздно вечером.

«Как я слышал с разных участков линии фронта, попытка добраться до линии боевого соприкосновения на технике в дневное время — это почти самоубийство», — сказал Кофман.

Ранее в BI заявили, что дроны «Ланцет» становятся всё большей угрозой для ВСУ.

Также подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ начали испытывать проблемы с техническим состоянием поставляемой Западом техники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить