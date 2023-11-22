War in the Rocks: ВСУ не могут использовать технику днём из-за российских дронов

Военный аналитик Майкл Кофман заявил в эфире подкаста War on the Rocks, что ВСУ не могут использовать технику в дневное время из-за российских FPV-дронов.

По его словам, активность российских беспилотников вынуждает подразделения ВСУ ходить в атаку на рассвете или поздно вечером.

«Как я слышал с разных участков линии фронта, попытка добраться до линии боевого соприкосновения на технике в дневное время — это почти самоубийство», — сказал Кофман.

Ранее в BI заявили, что дроны «Ланцет» становятся всё большей угрозой для ВСУ.

Также подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ начали испытывать проблемы с техническим состоянием поставляемой Западом техники.