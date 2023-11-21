Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ начали испытывать проблемы с техническим состоянием поставляемой Западом техники.

По его словам, очень много бронетехники и артиллерийских орудий ВСУ начали выходить из строя.

«В частности, у более 60% бронетранспортёров выработан моторесурс и они нуждаются в капитальном ремонте», — передаёт слова Марочко РИА Новости.

Также он рассказал, что «евромайдан» был нужен для принятия Украины в проект Запада против России.

Кроме того, в HT заявили, что российские «Ланцеты» уничтожают американские гаубицы M777, поставленные ВСУ.