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HT: российские «Ланцеты» уничтожают американские гаубицы M777, поставленные ВСУ

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Удары российских беспилотников «Ланцет» «разносят на куски» американские гаубицы M777, поставленные ВСУ.

С таким заявлением выступили в индийском издании Hindustan Times.

«Россия разнесла на куски натовские гаубицы M777 и продолжает наносить удары по западному оружию на Украине», — говорится в сообщении.

Кроме того, в издании отметили, что российские военные также использовали «Ланцет» для удара по артиллерийскому орудию FH70, спрятанному в лесу.

Ранее в BI заявили, что дроны «Ланцет» становятся всё большей угрозой для ВСУ.

Также в Die Welt отметили, что Россия в ходе спецоперации усовершенствовала дроны «Ланцет».

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