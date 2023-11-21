HT: российские «Ланцеты» уничтожают американские гаубицы M777, поставленные ВСУ
С таким заявлением выступили в индийском издании Hindustan Times.
«Россия разнесла на куски натовские гаубицы M777 и продолжает наносить удары по западному оружию на Украине», — говорится в сообщении.
Кроме того, в издании отметили, что российские военные также использовали «Ланцет» для удара по артиллерийскому орудию FH70, спрятанному в лесу.
Ранее в BI заявили, что дроны «Ланцет» становятся всё большей угрозой для ВСУ.
Также в Die Welt отметили, что Россия в ходе спецоперации усовершенствовала дроны «Ланцет».