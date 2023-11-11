Welt: Россия в ходе спецоперации усовершенствовала дроны «Ланцет»

Россия за время специальной военной операции улучшила производство беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» и усовершенствовала их.

Об этом в эфире телеканала Die Welt заявил журналист Кристоф Ваннер.

«Им (ВС России. — RT) удалось раскрутить производство и усовершенствовать дроны», — сказал он.

Ваннер подчеркнул, что исключительной особенностью «Ланцетов» является то, что они работают по команде оператора, который определяет район действия. При этом поражаемую цель беспилотник полностью выбирает сам.

Ранее Военная хроника заявила, что российские военные начали применять беспилотники «Ланцет» с тепловизорами.