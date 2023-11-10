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Военная хроника заявила о начале применения «Ланцетов» с тепловизорами

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Военная хроника заявила, что российские военные начали применять беспилотники «Ланцет» с тепловизорами.
Военная хроника заявила о начале применения «Ланцетов» с тепловизорами
  • РИА Новости

Отмечается, что в ближайшее время такое оружие может серьёзно изменить обстановку на поле боя и проявить себя там, где не проявляли «Ланцеты» предыдущих версий.

«После появления «Ланцетов» с автоматической системой распознавания и наведения на цель российские военные начали использовать версию с тепловизором, с помощью которой операторы барражирующих боеприпасов смогут наносить удары по целям ночью. Судя по кадрам, которые имеются в распоряжении Военной хроники, технология работы ночью только отрабатывается, однако дроны применяются не на полигоне, а по целям в зоне СВО», — говорится в материале.

Как указывает Военная хроника, идея создания барражирующего боеприпаса, способного поражать цели ночью, упиралась в необходимость создания недорого   тепловизора, и на данном этапе задача, судя по всему, решена. 

С появлением тепловизоров у беспилотников ВСУ фактически теряют возможность безопасно действовать в тёмное время суток. В первую очередь это касается тылового обеспечения, ротаций, эвакуации раненых и подвоза боеприпасов.

«Во-вторых, применение «Ланцетов» с тепловизором позволяет на ходу менять схему боевого применения. Если раньше активная работа операторов БПЛА этого типа позволяла поражать цели противника только днём, то теперь разведывательно-огневой контур замыкается на одном устройстве и расширяет возможности оператора по поражению целей», — добавляется в материале.

Вместе с этим зимой БПЛА с тепловизорами будут способны видеть всё, что излучает тепло, — печки, генераторы, замаскированную технику, блиндажи. Это, в свою очередь, может привести к учащению поражения техники и позиций ВСУ. Выбор украинских военных при таком развитии событий сократится до двух вариантов: либо усложнять маскировку (применять теплоизоляцию и т. д.), либо замерзать на передовой, что приведёт к дополнительным потерям.

Ранее военный корреспондент RT Валентин Горшенин показал видео точного попадания «Ланцета» по бронированной технике украинских войск.

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