RT в Telegram
Подпишись

Военкор Горшенин показал видео точного попадания «Ланцета» по технике ВСУ

Короткая ссылка
Военный корреспондент RT Валентин Горшенин показал видео точного попадания «Ланцета» по бронированной технике украинских войск.
Военкор Горшенин показал видео точного попадания «Ланцета» по технике ВСУ
  • РИА Новости

«Морпехи 40-й отдельной дважды Краснознамённой бригады креативят», — подписал он видео.

Ранее российские военные на Южно-Донецком направлении дроном-камикадзе «Ланцет» уничтожили польскую гаубицу Krab ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить