Военкор Горшенин показал видео точного попадания «Ланцета» по технике ВСУ
Военный корреспондент RT Валентин Горшенин показал видео точного попадания «Ланцета» по бронированной технике украинских войск.
- РИА Новости
«Морпехи 40-й отдельной дважды Краснознамённой бригады креативят», — подписал он видео.
Ранее российские военные на Южно-Донецком направлении дроном-камикадзе «Ланцет» уничтожили польскую гаубицу Krab ВСУ.
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