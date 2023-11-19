BI: дроны «Ланцет» становятся всё большей угрозой для ВСУ

Российские боеприпасы «Ланцет» становятся всё большей угрозой для армии Украины на поле боя, сообщает Business Insider.

«Российские беспилотники «Ланцет» превратились в серьёзную угрозу на поле боя на Украине, их дальность и мощность постоянно совершенствуют», — говорится в материале.

Отмечается, что новые версии «Ланцетов» наносят удары по технике, не совершая прямого контакта с её корпусом.

Таким образом они обходят дополнительную защиту бронетехники.

Ранее генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что иностранные заказчики активно проявляют интерес к российскому боеприпасу «Ланцет», но он не экспортируется из-за высокой потребности в нём российских военных.