RT в Telegram
Подпишись

BI: дроны «Ланцет» становятся всё большей угрозой для ВСУ

Короткая ссылка
Российские боеприпасы «Ланцет» становятся всё большей угрозой для армии Украины на поле боя, сообщает Business Insider.
BI: дроны «Ланцет» становятся всё большей угрозой для ВСУ
  • РИА Новости

«Российские беспилотники «Ланцет» превратились в серьёзную угрозу на поле боя на Украине, их дальность и мощность постоянно совершенствуют», — говорится в материале.

Отмечается, что новые версии «Ланцетов» наносят удары по технике, не совершая прямого контакта с её корпусом.

Таким образом они обходят дополнительную защиту бронетехники.

Ранее генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что иностранные заказчики активно проявляют интерес к российскому боеприпасу «Ланцет», но он не экспортируется из-за высокой потребности в нём российских военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить