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«Рособоронэкспорт»: дрон «Ланцет» остался без экспорта из-за потребности ВС

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Иностранные заказчики активно проявляют интерес к российскому боеприпасу «Ланцет», но он не экспортируется из-за высокой потребности в нём российских военных.
«Рособоронэкспорт»: дрон «Ланцет» остался без экспорта из-за потребности ВС
  • РИА Новости

Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

По его словам, сейчас наблюдается серьёзный рост интереса иностранных партнёров к российским боеприпасам.

«Он не поставляется за рубеж по причинам того, что в нём высока потребность Вооружённых сил России и отсутствует разрешительная экспортная документация», — цитирует его ТАСС.

Ранее дальний транспортный беспилотник ТрАМП завершил первый этап лётных испытаний.

Также сообщалось, что в войска России начала поступать роботизированная парашютная система «Юнкер».

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