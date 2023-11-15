«Рособоронэкспорт»: дрон «Ланцет» остался без экспорта из-за потребности ВС

Иностранные заказчики активно проявляют интерес к российскому боеприпасу «Ланцет», но он не экспортируется из-за высокой потребности в нём российских военных.

Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

По его словам, сейчас наблюдается серьёзный рост интереса иностранных партнёров к российским боеприпасам.

«Он не поставляется за рубеж по причинам того, что в нём высока потребность Вооружённых сил России и отсутствует разрешительная экспортная документация», — цитирует его ТАСС.

Ранее дальний транспортный беспилотник ТрАМП завершил первый этап лётных испытаний.

Также сообщалось, что в войска России начала поступать роботизированная парашютная система «Юнкер».