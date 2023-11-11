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Дальний транспортный беспилотник ТрАМП завершил первый этап лётных испытаний

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Дальний транспортный беспилотник ТрАМП завершил первый этап лётных испытаний.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из разработчиков.

По его словам, в ходе первого этапа испытаний были подтверждены основные ТТХ, заложенные при проектировании.

Далее будет нарабатываться статистика и изучаться работа систем на различных режимах в разных условиях, добавил он.

При этом разработчик уточнил, что на этапе посадки один из двух аппаратов в результате сбоя автоматики сошёл с полосы и потерпел аварию. Сейчас он восстанавливается.

8 ноября в «Ростехе» сообщили, что в зоне спецоперации на Украине уже проходят боевую апробацию новые разведывательно-ударные дроны разработки концерна «Калашников».

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