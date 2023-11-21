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Марочко: «евромайдан» был нужен для принятия Украины в проект Запада против России

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Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что «майдан» 2013-2014 года в Киеве был предлогом для включения Украины в антироссийский проект Запада.

При этом он добавил, что украинских граждан обманули лозунгами о «европейском пути».

«К сожалению, одурманенные люди с Центральной и Западной части Украины, действительно, верили в лозунги о лучшем будущем, европейском развитии страны», — цитирует Марочко РИА Новости.

По его словам, всё это было предлогом для того, чтобы запустить Украину в проект «анти-Россия».

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что США организовали Евромайдан для ослабления России.

Также политолог Денис Батурин рассказал о настроениях в Крыму во время «майдана».

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