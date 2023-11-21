Марочко: «евромайдан» был нужен для принятия Украины в проект Запада против России
При этом он добавил, что украинских граждан обманули лозунгами о «европейском пути».
«К сожалению, одурманенные люди с Центральной и Западной части Украины, действительно, верили в лозунги о лучшем будущем, европейском развитии страны», — цитирует Марочко РИА Новости.
По его словам, всё это было предлогом для того, чтобы запустить Украину в проект «анти-Россия».
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что США организовали Евромайдан для ослабления России.
Также политолог Денис Батурин рассказал о настроениях в Крыму во время «майдана».