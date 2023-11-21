Экс-премьер Украины Азаров: США организовали Евромайдан для ослабления России
По его словам, судьбой Украины США не интересовались.
«Их интересовала задача максимального ослабления России», — сказал экс-премьер.
При этом он добавил, что десять лет, прошедшие после государственного переворота, говорят о том, что они последовательно реализовывали данную задачу.
Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал в беседе с RT, что крымчане считали «майдан» угрозой спокойствию и миру.
В МИД России заявили, что Украина после «евромайдана» превратилась в нищую, вымирающую страну.