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Экс-премьер Украины Азаров: США организовали Евромайдан для ослабления России

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Бывший украинский премьер Николай Азаров заявил в интервью РИА Новости, что массовые акции протеста в Киеве, которые начались в 2013 году, были организованы Вашингтоном и направлены на ослабление России.

По его словам, судьбой Украины США не интересовались.

«Их интересовала задача максимального ослабления России», — сказал экс-премьер.

При этом он добавил, что десять лет, прошедшие после государственного переворота, говорят о том, что они последовательно реализовывали данную задачу.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал в беседе с RT, что крымчане считали «майдан» угрозой спокойствию и миру.

В МИД России заявили, что Украина после «евромайдана» превратилась в нищую, вымирающую страну.

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