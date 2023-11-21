Бывший украинский премьер Николай Азаров заявил в интервью РИА Новости, что массовые акции протеста в Киеве, которые начались в 2013 году, были организованы Вашингтоном и направлены на ослабление России.

По его словам, судьбой Украины США не интересовались.

«Их интересовала задача максимального ослабления России», — сказал экс-премьер.

При этом он добавил, что десять лет, прошедшие после государственного переворота, говорят о том, что они последовательно реализовывали данную задачу.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал в беседе с RT, что крымчане считали «майдан» угрозой спокойствию и миру.

В МИД России заявили, что Украина после «евромайдана» превратилась в нищую, вымирающую страну.