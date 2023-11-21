Сенатор Цеков: крымчане считали «майдан» угрозой спокойствию и миру

Сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал в беседе с RT, как крымчане отнеслись к «майдану» в 2013 году, а также объяснил, почему события тех лет стали «окном возможностей» для жителей полуострова.

«Конечно, мы, крымчане, восприняли «майдан» негативно. За исключением небольших украинских националистических организаций в Крыму и представителей «Меджлиса крымско-татарского народа»*. Они считали, что благодаря «майдану» придут к власти в Крыму и будут иметь много привилегий. Но подавляющее число крымчан «майдан» не поддержало», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, крымчане считали те события переворотом и угрозой спокойствию и миру в Крыму.

«Говоря о том, что произошло в Киеве, можно использовать русскую пословицу: «Нет худа без добра». Это стало для нас окном возможностей, это позволило нам реализовать ту мечту, с которой мы жили все годы в составе Украины. Это мечта о возвращении на Родину, мечта о воссоединении Крыма с Россией. Мы считали, что Украина не относилась к Крыму как к своей территории. То, что произошло за время нахождения Крыма в составе России, превзошло наши ожидания», — заключил парламентарий.

21 ноября 2013 года в Киеве начались массовые протесты, вошедшие в историю под названием «евромайдан».

Их участники выступали за подписание договора об ассоциации с Евросоюзом и против экономического сближения с Россией. Акции протеста быстро переросли в захваты органов власти и противостояние с силовиками. В конце февраля 2014 года при поддержке участников «майдана» на Украине произошёл государственный переворот.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).