Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление Владимира Зеленского, в котором он выразил опасения касательно того, что на Украине может разрабатываться новый «майдан» с целью смещения действующей власти.

«Своими заявлениями Зеленский подтвердил, что Украина — страна госпереворотов, очень далёкая от каких-либо ценностей, в том числе демократических. Опасающегося смещения с должности, расправы бойцов ВСУ, членов их семей и гнева собственного народа, практически уничтоженного его изуверской политикой Зеленского обуял животный страх. Он банально боится за свою жизнь», — объяснила сенатор.

Вместе с этим, по её мнению, Зеленский понимает, что, связанный «многомиллиардными делишками» с Байденом и компанией, он опасен и для собственных хозяев, которые «постараются убрать его чужими руками».

«При этом доживающему свой президентский срок Зеленскому очень хотелось бы повесить на Россию все неудачи и ошибки Украины, включая «майданы» 2004 и 2014 года», — добавила парламентарий.

Кроме того, она подчеркнула, что после госпереворота 2014 года Украина «стала лишь одним из штатов США».

«Так что дирижёра смещения Зеленского и всего того, что за этим последует, однозначно нужно искать не в России», — заключила собеседница RT.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что название операции «майдан-3», которую, по мнению Владимира Зеленского, разработала Россия, равносильно признанию Киева, что первые два «майдана» были государственными переворотами.

17 ноября Зеленский выразил опасения касательно того, что на Украине может разрабатываться новый «майдан» с целью смещения действующей власти.