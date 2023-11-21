Политолог Батурин рассказал о настроениях в Крыму во время «майдана»
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«Евромайдан» подарил некую новую информационную реальность: все мы наблюдали происходящее практически в прямом эфире. Даже те, кто не был в Киеве, даже те, кто не был на «майдане», благодаря постоянному информационному сопровождению фактически находились там. Понятно, что восприятие граждан Украины, проживающих в разных частях, было разным, исходя из настроений, исходя из политического настроя», — объяснил эксперт.
При этом он добавил, что в Крыму к этому относились как к угрозе, потому что совершенно чётко наблюдали «абсолютное пренебрежение» к закону, к правоохранительным органам. Угрозы были не только словесные, но и физические.
«Так можно описать настроения и атмосферу, потому что атмосфера очень важна в данной ситуации. Она создаёт ощущения. Ощущения заставляют задуматься о будущем. Мы стали видеть будущее Крыма, к сожалению, угрожающим для нас», — рассказал Батурин.
Отвечая на вопрос, изменились ли взгляды на произошедшее за десять лет, аналитик подчеркнул, что отличие может быть только в том, какое развитие событий прогнозировалось.
«Такого резкого прыжка осторожного зверя, который выразился в появлении «вежливых людей», а потом в воссоединении Крыма с Российской Федерацией, мы, честно говоря, не ожидали. А оценки событий на «майдане» как были, так и остались абсолютно такими же. Как мы видим, все эти подозрения оправдались», — объяснил он.
Батурин также предположил, что было бы с Крымом, если бы он не вошёл тогда в состав России.
«Сейчас бы в Крыму была установлена такая же власть, как на Украине, сейчас бы в Крыму значительное представительство во власти имел запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*. В Крыму правили бы украинские наместники, и те, кто был в Крыму маргиналами, лидеры всяких националистических партий, безусловно, были бы депутатами Верховной рады Крыма, то есть они получили бы власть», — заключил собеседник RT.
21 ноября 2013 года в Киеве начались массовые протесты, вошедшие в историю под названием «евромайдан».
Их участники выступали за подписание договора об ассоциации с Евросоюзом и против экономического сближения с Россией. Акции протеста быстро переросли в захваты органов власти и противостояние с силовиками. В конце февраля 2014 года при поддержке участников «майдана» на Украине произошёл государственный переворот.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).