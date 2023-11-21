Политолог Батурин рассказал о настроениях в Крыму во время «майдана»

Политический консультант Денис Батурин подчеркнул в беседе с RT, что с началом «евромайдана» в 2013 году стало понятно, что в стране грядут перемены. При этом, как пояснил аналитик, так как во многом была видна «очень мощная доля» украинского национализма, всё это создавало для Крыма угрозу.

«Евромайдан» подарил некую новую информационную реальность: все мы наблюдали происходящее практически в прямом эфире. Даже те, кто не был в Киеве, даже те, кто не был на «майдане», благодаря постоянному информационному сопровождению фактически находились там. Понятно, что восприятие граждан Украины, проживающих в разных частях, было разным, исходя из настроений, исходя из политического настроя», — объяснил эксперт.

При этом он добавил, что в Крыму к этому относились как к угрозе, потому что совершенно чётко наблюдали «абсолютное пренебрежение» к закону, к правоохранительным органам. Угрозы были не только словесные, но и физические.

«Так можно описать настроения и атмосферу, потому что атмосфера очень важна в данной ситуации. Она создаёт ощущения. Ощущения заставляют задуматься о будущем. Мы стали видеть будущее Крыма, к сожалению, угрожающим для нас», — рассказал Батурин.

Отвечая на вопрос, изменились ли взгляды на произошедшее за десять лет, аналитик подчеркнул, что отличие может быть только в том, какое развитие событий прогнозировалось.

«Такого резкого прыжка осторожного зверя, который выразился в появлении «вежливых людей», а потом в воссоединении Крыма с Российской Федерацией, мы, честно говоря, не ожидали. А оценки событий на «майдане» как были, так и остались абсолютно такими же. Как мы видим, все эти подозрения оправдались», — объяснил он.

Батурин также предположил, что было бы с Крымом, если бы он не вошёл тогда в состав России.

«Сейчас бы в Крыму была установлена такая же власть, как на Украине, сейчас бы в Крыму значительное представительство во власти имел запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*. В Крыму правили бы украинские наместники, и те, кто был в Крыму маргиналами, лидеры всяких националистических партий, безусловно, были бы депутатами Верховной рады Крыма, то есть они получили бы власть», — заключил собеседник RT.

21 ноября 2013 года в Киеве начались массовые протесты, вошедшие в историю под названием «евромайдан».

Их участники выступали за подписание договора об ассоциации с Евросоюзом и против экономического сближения с Россией. Акции протеста быстро переросли в захваты органов власти и противостояние с силовиками. В конце февраля 2014 года при поддержке участников «майдана» на Украине произошёл государственный переворот.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).