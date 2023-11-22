Регев: сделка Израиля и ХАМАС по заложникам может заработать с 23 ноября

Израиль в случае одобрения правительством сделки с палестинским движением ХАМАС об освобождении пленных сможет приступить к её осуществлению 23 ноября.

Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил старший советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев.

По его словам, если правительство одобрит рамочную договорённость для освобождения заложников, то наступит 24-часовой период, когда верховный суд может заслушать петиции.

«Это означает, что мы можем перейти к работе над осуществлением этой сделки в четверг», — сказал Регев.

Ранее Нетаньяху сообщил о прогрессе в переговорах по освобождению заложников.

Позже он заявил, что Израилю предстоит тяжёлое решение по сделке о заложниках.