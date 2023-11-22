Регев: сделка Израиля и ХАМАС по заложникам может заработать с 23 ноября
Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил старший советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев.
По его словам, если правительство одобрит рамочную договорённость для освобождения заложников, то наступит 24-часовой период, когда верховный суд может заслушать петиции.
«Это означает, что мы можем перейти к работе над осуществлением этой сделки в четверг», — сказал Регев.
Ранее Нетаньяху сообщил о прогрессе в переговорах по освобождению заложников.
Позже он заявил, что Израилю предстоит тяжёлое решение по сделке о заложниках.