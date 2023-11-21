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Нетаньяху заявил, что Израилю предстоит тяжёлое решение по сделке о заложниках

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что властям предстоит принять тяжёлое решение по сделке с ХАМАС об освобождении заложников. По его словам, силовой блок страны поддерживает такой шаг.

Как подчеркнул политик перед началом чрезвычайного заседания правительства, посвящённого ситуации с заложниками, Израиль доведёт военную операцию в секторе Газа до конца даже после возможного временного прекращения огня.

«Этим вечером мы должны принять тяжёлое решение, но это правильное решение. Все представители служб безопасности полностью поддерживают это решение, опираясь на свои профессиональные оценки», — приводит слова Нетаньяху ТАСС.

По предварительным оценкам, войска ЦАХАЛ останутся в безопасности во время режима прекращения огня, а их боевые возможности будут улучшены «за эти дни тишины».

Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что переговоры о перемирии между Израилем и палестинским движением ХАМАС вышли на финишную прямую.

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