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МИД Катара: переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС на финишной прямой

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Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что переговоры о перемирии между Израилем и палестинским движением ХАМАС вышли на финишную прямую.
МИД Катара: переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС на финишной прямой
  • AP

Об этом он сказал на пресс-конференции в Дохе.

«Переговоры об условиях перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС вышли на финишную прямую, но не можем предоставить какие-либо подробности до достижения окончательной договорённости», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что главы МИД ряда стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) прибыли в Москву на переговоры по ситуации вокруг сектора Газа.

20 ноября посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что говорить об оптимизме в вопросе обмена заложниками с ХАМАС пока рано.

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