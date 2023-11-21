Нетаньяху сообщил о прогрессе в переговорах по освобождению заложников

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о продвижении в переговорах по освобождению заложников из сектора Газа.

«Мы добиваемся прогресса (в деле освобождения заложников). Я думаю, что даже сейчас не стоит говорить слишком много, но я надеюсь, что скоро будут хорошие новости», — цитирует его РИА Новости.

20 ноября посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что говорить об оптимизме в вопросе обмена заложниками с ХАМАС пока рано.

Как сообщала газета The Jerusalem Post, в Израиле и палестинском движении ХАМАС отрицают факт заключения сделки об обмене заложниками и режиме прекращения огня.