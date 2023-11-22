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Политик Асселино: беспокойство Макрона о сотрудничестве России и КНДР смехотворно

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Лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политолог Франсуа Асселино заявил, что беспокойство президента Франции Эммануэля Макрона о партнёрстве России и Северной Кореи смехотворно.

Об этом он написал в соцсети X.

По словам политика, Макрон обратился к председателю КНР Си Цзиньпину, чтобы сказать ему о своей обеспокоенности военным сотрудничеством Москвы и Пхеньяна.

«Си, который поддерживает Россию и КНДР и хочет разгрома НАТО, был вынужден сразу после этого позвонить Путину, чтобы вместе посмеяться над нытьём Макрона», — заявил Асселино.

Ранее в МИД Северной Кореи заявили, что дружба между КНДР и Россией будет только укрепляться.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения коллективного Запада в «незаконном» военно-техническом сотрудничестве России с КНДР голословны и бездоказательны.

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