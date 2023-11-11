Захарова: обвинения в «незаконном» сотрудничестве России с КНДР бездоказательны

Обвинения коллективного Запада в «незаконном» военно-техническом сотрудничестве России с КНДР голословны и бездоказательны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Обвинения... голословны и бездоказательны, в излюбленном стиле highly likely. К тому же никто не наделял Вашингтон и Токио следственными полномочиями», — говорится в заявлении дипломата.

Захарова подчеркнула, что Россия ответственно выполняет свои международные обязательства, включая резолюции Совета Безопасности, и это не мешает стране развивать сотрудничество с соседями.

Ранее в МИД Северной Кореи заявили, что дружба между КНДР и Россией будет только укрепляться.

В МИД КНДР также призвали Вашингтон привыкнуть к новым реалиям отношений России и Северной Кореи.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и КНДР не дружат против кого-то, а только ради продвижения взаимовыгодных и интересных проектов.