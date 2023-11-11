МИД Северной Кореи: дружба между КНДР и Россией будет только укрепляться
«Отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами — Кореей и Россией, стремящимися к самостоятельности, миру и дружбе, будут непоколебимо укрепляться и развиваться», — приводит сообщение РИА Новости.
В ведомстве добавили, что любые попытки Соединённых Штатов и их союзников нарушить мир и стабильность на Корейском полуострове будут сталкиваться с мощным ответом.
В МИД КНДР также призвали Вашингтон привыкнуть к новым реалиям отношений России и Северной Кореи.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и КНДР не дружат против кого-то, а только ради продвижения взаимовыгодных и интересных проектов.