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МИД Северной Кореи: дружба между КНДР и Россией будет только укрепляться

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Дружба между КНДР и Россией будет только укрепляться и развиваться, говорится в заявлении МИД Северной Кореи, распространённом Центральным северокорейским телеграфным агентством (ЦТАК).

«Отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами — Кореей и Россией, стремящимися к самостоятельности, миру и дружбе, будут непоколебимо укрепляться и развиваться», — приводит сообщение РИА Новости

В ведомстве добавили, что любые попытки Соединённых Штатов и их союзников нарушить мир и стабильность на Корейском полуострове будут сталкиваться с мощным ответом.

В МИД КНДР также призвали Вашингтон привыкнуть к новым реалиям отношений России и Северной Кореи.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и КНДР не дружат против кого-то, а только ради продвижения взаимовыгодных и интересных проектов.

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