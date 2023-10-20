Лавров: Россия и КНДР не дружат «против кого-то»

Россия и КНДР не дружат против кого-то, а только ради продвижения взаимовыгодных и интересных проектов, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы ни с кем не дружим против кого-то, а только ради продвижения взаимовыгодных и интересных проектов», — сказал он в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1».

Министр также ответил на вопрос журналиста о том, почему Россия не планирует создания военных союзов с Китаем и КНДР. По его словам, российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин неоднократно подчёркивали, что отношения между государствами гораздо эффективнее и крепче, чем военные союзы в их классическом понимании.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что США заставляют союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем.

Также посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров отметил, что Россия не пытается создать с КНР и Северной Кореей союз против Соединённых Штатов, Южной Кореи и Японии.