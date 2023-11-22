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Times: в ВСУ из-за нехватки боеприпасов надеются на завершение операции в Газе

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В ВСУ на фоне недостатка боеприпасов из-за их перенаправления в Израиль надеются на скорое завершение операции израильской армии в секторе Газа.

Об этом пишет The Times.

«У нас критическая ситуация, потому что мы не получаем достаточно боеприпасов», — сказал один из военных ВСУ.

При этом он отметил, что украинская армия нуждается в артиллерийских снарядах, взрывчатых веществах, противотанковом оружии и минах.

Ранее в АВС заявили, что у ВСУ большие проблемы из-за сокращения поставок оружия из США.

Также сообщалось, что США на 30% сократили поставки снарядов на Украину после 7 октября.

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