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Президент ЮАР назвал нарушением международного права действия Израиля в Газе

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Президент ЮАР Сирил Рамапоса назвал нарушением международного права действия израильских военных в секторе Газа во время своего выступления на встрече лидеров стран БРИКС, посвящённой обсуждению ситуации на Ближнем Востоке.
Президент ЮАР назвал нарушением международного права действия Израиля в Газе
  • Gettyimages.ru

«Действия Израиля представляют собой нарушение международного права, включая Устав ООН и Женевскую конвенцию со всеми её протоколами», — отметил он.

Вместе с этим он призвал немедленно начать расследование в отношении лиц, ответственных за военные преступления на Ближнем Востоке.

Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа.

Вместе с этим президент США Джо Байден считает, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права.

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