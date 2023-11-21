Президент ЮАР назвал нарушением международного права действия Израиля в Газе

Президент ЮАР Сирил Рамапоса назвал нарушением международного права действия израильских военных в секторе Газа во время своего выступления на встрече лидеров стран БРИКС, посвящённой обсуждению ситуации на Ближнем Востоке.

«Действия Израиля представляют собой нарушение международного права, включая Устав ООН и Женевскую конвенцию со всеми её протоколами», — отметил он.

Вместе с этим он призвал немедленно начать расследование в отношении лиц, ответственных за военные преступления на Ближнем Востоке.

Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа.

Вместе с этим президент США Джо Байден считает, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права.