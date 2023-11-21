Мирошник: Запад поддерживает рекрутинг наёмников через украинские посольства
По словам Мирошника, дипломатические представительства Украины выстраивают контакты с рекрутинговыми компаниями и отдельными боевиками, которые предлагают заключить контракты для участия в боевых действиях на Украине.
«Это активно поддерживается целым рядом гегемонов, которые доминируют в международной политике», — сказал он.
В Следственном комитете России ранее заявили, что следователи ведут уголовное преследование в отношении 523 наёмников из 44 государств, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
Военнослужащий ВС России рассказал военному корреспонденту RT Ивану Жданову, что иностранные наёмники приезжали на Украину больше за пиаром, чем для участия в боевых действиях.