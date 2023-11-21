Ряд западных стран поддерживают рекрутинг иностранных наёмников через посольства Украины, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По словам Мирошника, дипломатические представительства Украины выстраивают контакты с рекрутинговыми компаниями и отдельными боевиками, которые предлагают заключить контракты для участия в боевых действиях на Украине.

«Это активно поддерживается целым рядом гегемонов, которые доминируют в международной политике», — сказал он.

В Следственном комитете России ранее заявили, что следователи ведут уголовное преследование в отношении 523 наёмников из 44 государств, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Военнослужащий ВС России рассказал военному корреспонденту RT Ивану Жданову, что иностранные наёмники приезжали на Украину больше за пиаром, чем для участия в боевых действиях.