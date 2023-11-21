Антонов: США под видом военной помощи отправили Киеву успокоительную пилюлю
Информация об этом появилась в Telegram-канале российского посольства.
«Сообщение об очередной американской оружейной поставке режиму — не что иное, как успокоительная пилюля, приготовленная для Зеленского заокеанскими «благодетелями», — сказал Антонов.
При этом он отметил, что положение в украинской власти, а также ВСУ на фронте находится на грани «полного коллапса».
Ранее сообщалось, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь на $100 млн.
Также глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у США нет для Украины «волшебного» оружия.