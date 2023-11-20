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В ООН заявили, что следят за ситуацией с захваченным хуситами судном

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ООН обеспокоена захватом йеменскими мятежниками-хуситами из движения «Ансар Аллах» судна Galaxy Leader в Красном море, заявил официальный представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы с серьёзным беспокойством следим за сообщениями о захвате хуситами судна, которое следовало под флагом Содружества Багамских Островов в Красном море из Турции в Индию», — цитирует его ТАСС.

19 ноября движение «Ансар Аллах» сообщило о захвате арендованного компанией Израиля судна.

Позже стало известно, что оператором захваченного хуситами в Красном море судна является японская компания.

По данным агентства Kyodo, экипаж захваченного судна в Красном море состоит из граждан пяти стран.

Хуситы пообещали обращаться с неизраильтянами с Galaxy Leader как с гостями.

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