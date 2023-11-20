Хуситы пообещали обращаться с неизраильтянами с Galaxy Leader как с гостями
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на члена политбюро «Ансар Аллах» Хузама аль-Асада.
По его словам, с экипажем обращаются в соответствии с исламскими принципами и ценностями.
«В случае если это не израильтяне, то к ним будет отношение как к гостям», — сказал аль-Асад.
Ранее движение «Ансар Аллах» сообщило о захвате арендованного компанией Израиля судна.
Власти Израиля, в свою очередь, осудили захват хуситами судна Galaxy Leader.