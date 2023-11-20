Хуситы пообещали обращаться с неизраильтянами с Galaxy Leader как с гостями

Захватившие в Красном море грузовое судно Galaxy Leader повстанцы из движения «Ансар Аллах» намерены обращаться с членами его экипажа без израильского гражданства как с гостями.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на члена политбюро «Ансар Аллах» Хузама аль-Асада.

По его словам, с экипажем обращаются в соответствии с исламскими принципами и ценностями.

«В случае если это не израильтяне, то к ним будет отношение как к гостям», — сказал аль-Асад.

Ранее движение «Ансар Аллах» сообщило о захвате арендованного компанией Израиля судна.

Власти Израиля, в свою очередь, осудили захват хуситами судна Galaxy Leader.