Власти Израиля осудили захват хуситами судна Galaxy Leader
- Gettyimages.ru
- © alexsl
Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«Мы решительно осуждаем нападение... Судно, принадлежащее британской компании и управляемое японской компанией, было захвачено по прихоти Ирана ополченцами-хуситами в Йемене», — отмечается в тексте.
Ранее движение «Ансар Аллах» сообщило о захвате в Красном море арендованного израильской компанией грузового судна Galaxy Leader.