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Власти Израиля осудили захват хуситами судна Galaxy Leader

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Власти Израиля осудили захват хуситами грузового судна Galaxy Leader в Красном море.
Власти Израиля осудили захват хуситами судна Galaxy Leader
  • Gettyimages.ru
  • © alexsl

Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Мы решительно осуждаем нападение... Судно, принадлежащее британской компании и управляемое японской компанией, было захвачено по прихоти Ирана ополченцами-хуситами в Йемене», — отмечается в тексте.

Ранее движение «Ансар Аллах» сообщило о захвате в Красном море арендованного израильской компанией грузового судна Galaxy Leader.

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