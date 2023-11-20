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Politico: окружение Байдена хочет снизить риск падений президента удобной обувью

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Ближайшее окружение президента США Джо Байдена обеспокоилось его возрастными проблемами и предложило носить более удобную обувь.
Politico: окружение Байдена хочет снизить риск падений президента удобной обувью
  • AFP
  • © JACK GUEZ

Как сообщает газета Politico, близкие Байдена, в том числе члены его семьи, обсуждали возможность того, чтобы президент меньше передвигался перед камерами и носил более удобную обувь во избежание падений.

В июле президент США споткнулся при посадке на борт самолёта.

Также президент США упал во время торжественной церемонии выпуска курсантов. 

Ведущий Fox News Брайан Килмэйд, в свою очередь, заявил, что спотыкания Байдена олицетворяют политику США.

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