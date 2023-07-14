NYP: Байден в очередной раз споткнулся при посадке на борт самолёта

Президент США Джо Байден в очередной раз споткнулся при посадке на борт самолёта.

Об этом пишет газета The New York Post.

Отмечается, что Байден, вылетая из Хельсинки, использовал короткий трап. При этом, по данным газеты, он всё равно споткнулся и даже приготовился упасть.

«Совершив промах, казалось, он уже приготовился к падению», — говорится в публикации.

В феврале Байден споткнулся при посадке на самолёт в Варшаве.

Также президент США упал во время торжественной церемонии выпуска курсантов.

Ведущий Fox News Брайан Килмэйд, в свою очередь, заявил, что спотыкания Байдена олицетворяют политику США.