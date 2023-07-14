Узнать больше

NYP: Байден в очередной раз споткнулся при посадке на борт самолёта

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден в очередной раз споткнулся при посадке на борт самолёта.

Об этом пишет газета The New York Post.

Отмечается, что Байден, вылетая из Хельсинки, использовал короткий трап. При этом, по данным газеты, он всё равно споткнулся и даже приготовился упасть.

«Совершив промах, казалось, он уже приготовился к падению», — говорится в публикации.

В феврале Байден споткнулся при посадке на самолёт в Варшаве.

Также президент США упал во время торжественной церемонии выпуска курсантов. 

Ведущий Fox News Брайан Килмэйд, в свою очередь, заявил, что спотыкания Байдена олицетворяют политику США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить