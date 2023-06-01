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Байден упал во время церемонии выпуска курсантов академии ВВС США

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Президент США Джо Байден упал во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии военно-воздушных сил США в штате Колорадо.
Байден упал во время церемонии выпуска курсантов академии ВВС США
  • AP
  • © Andrew Harnik

Как сообщает РИА Новости, американский лидер споткнулся на трибуне о ящик и упал. Подоспевшие охранники помогли Байдену подняться на ноги.

Ранее он во время интервью телеканалу MSNBC оговорился и призвал не дать выиграть следующие выборы в Соединённых Штатах бывшему президенту Бараку Обаме.

По данным Fox News, более 60 членов Республиканской партии США подписали письмо к Байдену с требованием пройти тест для оценки его умственных способностей.

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