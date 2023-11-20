Мэр Вены заявил о готовности принять младенцев из сектора Газа на лечение
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«Город Вена готов принять младенцев из сектора Газа, нуждающихся в интенсивной медицинской помощи. Для этого уже организована работа венских больниц», — заявил он.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности вылечить во Франции раненых детей из сектора Газа.
Власти Газы ранее сообщали, что число погибших с 7 октября гражданских превысило 13 тыс., 5,5 тыс. из них — дети.
ООН выразила разочарование заявлениями Израиля, что он не собирается исполнять положения принятой гуманитарной резолюции Совбеза ООН по ближневосточному конфликту.