RT в Telegram
Подпишись

ООН разочарована нежеланием Израиля исполнять резолюцию Собвеза ООН по Газе

Короткая ссылка
ООН выразила разочарование заявлениями Израиля о том, что он не собирается исполнять положения принятой гуманитарной резолюции Совбеза ООН по ближневосточному конфликту.
ООН разочарована нежеланием Израиля исполнять резолюцию Собвеза ООН по Газе
  • globallookpress.com
  • © Loey Felipe/XinHua

Об этом сообщил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.

Как передаёт ТАСС, по его словам, в ООН разочарованы заявлениями израильского правительства относительно резолюции.

«Как мы все знаем, Совбез довольно мучительно достиг принятия резолюции», — отметил Дюжаррик.

Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию, представленную Мальтой, по поводу ситуации в секторе Газа. В ней внимание сфокусировано на проблеме защиты детей на территории анклава.

Генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт заявил, что принятая Совбезом ООН резолюция по сектору Газа является маленьким шагом в верном направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить