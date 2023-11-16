ООН разочарована нежеланием Израиля исполнять резолюцию Собвеза ООН по Газе
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Об этом сообщил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.
Как передаёт ТАСС, по его словам, в ООН разочарованы заявлениями израильского правительства относительно резолюции.
«Как мы все знаем, Совбез довольно мучительно достиг принятия резолюции», — отметил Дюжаррик.
Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию, представленную Мальтой, по поводу ситуации в секторе Газа. В ней внимание сфокусировано на проблеме защиты детей на территории анклава.
Генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт заявил, что принятая Совбезом ООН резолюция по сектору Газа является маленьким шагом в верном направлении.