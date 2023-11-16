Генсек ЛАГ назвал резолюцию СБ ООН по Газе лишь шагом в верном направлении

Генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт заявил, что принятая Совбезом ООН резолюция по сектору Газа является маленьким шагом в верном направлении.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, резолюция, которая была принята Совбезом и призывает к срочным и продолжительным гуманитарным паузам в различных частях сектора Газа и гуманитарным коридорам, позволяющим доставку жителям помощи, представляет собой небольшой шаг в верном направлении.

Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию, представленную Мальтой, по поводу ситуации в секторе Газа. В ней внимание сфокусировано на проблеме защиты детей на территории анклава.