Генсек ЛАГ назвал резолюцию СБ ООН по Газе лишь шагом в верном направлении
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, резолюция, которая была принята Совбезом и призывает к срочным и продолжительным гуманитарным паузам в различных частях сектора Газа и гуманитарным коридорам, позволяющим доставку жителям помощи, представляет собой небольшой шаг в верном направлении.
Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию, представленную Мальтой, по поводу ситуации в секторе Газа. В ней внимание сфокусировано на проблеме защиты детей на территории анклава.