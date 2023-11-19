Макрон заявил о готовности вылечить во Франции раненых детей из сектора Газа

Париж организует воздушную транспортировку раненых детей из сектора Газа во Францию, при необходимости они могут пройти лечение в стране, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

«Что касается раненых или больных детей в Газе, Франция мобилизует все средства, в особенности воздушные, чтобы они могли пройти лечение во Франции, если это будет полезно и необходимо», — написал он в Х.

По словам Макрона, в госпиталях республики готовы принять 50 пациентов.

Власти Газы ранее сообщали, что число погибших с 7 октября гражданских превысило 13 тыс., 5,5 тыс. из них — дети.

ООН выразила разочарование заявлениями Израиля, что он не собирается исполнять положения принятой гуманитарной резолюции Совбеза ООН по ближневосточному конфликту.