Глава АвтоВАЗа: иностранные банки блокируют платежи из-за санкций США
- РИА Новости
Об этом он сказал на парламентских слушаниях в Совфеде.
Соколов отметил, что фиксируются отказы зарубежных поставщиков и субпоставщиков и банков от сотрудничества с автомобильной промышленностью.
«Иностранные банки просто блокируют как наши исходящие платежи, так и в сторону АвтоВАЗа, если говорить об экспортной продукции», — цитирует его РБК.
По словам Соколова, блокировки происходят «с учётом риска вторичных санкций практически от всех иностранных банков».
Глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что санкции Минфина США в отношении АвтоВАЗа ускорят программу импортозамещения.
Так, руководство компании заявило, что АвтоВАЗ достиг IT-суверенитета, заместив более 400 специализированных программных продуктов.