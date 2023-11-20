Глава АвтоВАЗа: иностранные банки блокируют платежи из-за санкций США

Иностранные банки блокируют платежи АвтоВАЗа из-за того, что США включили компанию в санкционный список (SDN List), сообщил глава автопроизводителя Максим Соколов.

Об этом он сказал на парламентских слушаниях в Совфеде.

Соколов отметил, что фиксируются отказы зарубежных поставщиков и субпоставщиков и банков от сотрудничества с автомобильной промышленностью.

«Иностранные банки просто блокируют как наши исходящие платежи, так и в сторону АвтоВАЗа, если говорить об экспортной продукции», — цитирует его РБК.

По словам Соколова, блокировки происходят «с учётом риска вторичных санкций практически от всех иностранных банков».

Глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что санкции Минфина США в отношении АвтоВАЗа ускорят программу импортозамещения.

Так, руководство компании заявило, что АвтоВАЗ достиг IT-суверенитета, заместив более 400 специализированных программных продуктов.