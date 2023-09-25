Глава АвтоВАЗАа заявил о достижении автопроизводителем IT-суверенитета
- РИА Новости
«Мы провели огромную работу, чтобы достичь IT-суверенитета по всем направлениям нашей производственной деятельности. И в мае мы такого суверенитета достигли», — цитирует РИА Новости Соколова.
По его словам, сейчас идёт период доработки и развития отечественных программных продуктов.
29 августа стало известно, что АвтоВАЗ в сентябре возобновит производство автомобилей Lada Granta с двигателями экологического стандарта «Евро-5».