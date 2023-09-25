Мантуров: санкции США против АвтоВАЗа ускорят программу импортозамещения
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«Ускорят программу импортозамещения», — приводит ТАСС ответ Мантурова на соответствующий вопрос в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром Казахстан».
Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что производитель достиг IT-суверенитета, замещено более 400 специализированных программных продуктов.
29 августа стало известно, что АвтоВАЗ в сентябре возобновит производство автомобилей Lada Granta с двигателями экологического стандарта «Евро-5».