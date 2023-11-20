Пушков: хорошее отношение в Западной Европе к Израилю может измениться
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Пушкова, рост численности мусульманского населения в составе стран Западной Европы сказывается на общественном климате и политической атмосфере по отношению к Израилю.
При этом сенатор отметил, что, если в Израиле рассчитывают «обо всём договориться», задействовав связи, деньги и медиа, то расчёт «может не оправдаться».
«Можно договориться с либеральными элитами Лондона и Парижа. С мусульманской улицей договориться нельзя», — написал Пушков.
Ранее тысячи человек приняли участие в пропалестинской демонстрации в Роттердаме.
Также стало известно, что Турция может разорвать дипломатические отношения с Израилем.