Тысячи человек приняли участие в пропалестинской демонстрации в Роттердаме
Около 6—7 тыс. человек приняли участие в пропалестинской демонстрации в нидерландском Роттердаме.
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
Об этом пишет NL Times.
Демонстранты скандировали лозунги «От реки до моря Палестина будет свободна» и «Остановите геноцид против Газы».
Ранее около 2 тыс. человек провели демонстрацию в германском Дюссельдорфе в поддержку мира в секторе Газа.
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