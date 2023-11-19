Тысячи человек приняли участие в пропалестинской демонстрации в Роттердаме

Около 6—7 тыс. человек приняли участие в пропалестинской демонстрации в нидерландском Роттердаме.

Об этом пишет NL Times.

Демонстранты скандировали лозунги «От реки до моря Палестина будет свободна» и «Остановите геноцид против Газы».

Ранее около 2 тыс. человек провели демонстрацию в германском Дюссельдорфе в поддержку мира в секторе Газа.