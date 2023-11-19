Глава МИД Турции Фидан: Анкара может разорвать дипотношения с Израилем

Турция может разорвать дипломатические отношения с Израилем, но для должного эффекта это решение необходимо принять одновременно нескольким странам.

С таким заявлением в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera выступил глава МИД Турции Хакан Фидан.

По его словам, исламские страны должны поддерживать друг друга и действовать «единым фронтом».

«С самого начала конфликта мы заняли принципиальную позицию: решения должны приниматься одновременно многими исламскими странами, странами мира, даже в Латинской Америке, чтобы они были более мощными», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция сделает всё возможное для наказания Израиля за «совершённые преступления в секторе Газа».

Также Эрдоган заявил, что Израиль скрывает обладание ядерным оружием.

Кроме того, турецкий лидер пообещал добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа.