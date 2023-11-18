Эрдоган: Турция сделает всё, чтобы наказать Израиль за преступления в Газе
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция сделает всё возможное для наказания Израиля за «совершённые преступления в секторе Газа».
- Gettyimages.ru
«Мы сделаем всё возможное, чтобы совершившие эти преступления были наказаны», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Израиль ведёт войну против самого существования палестинцев и их идентичности.
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