Эрдоган: Турция сделает всё, чтобы наказать Израиль за преступления в Газе

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция сделает всё возможное для наказания Израиля за «совершённые преступления в секторе Газа».

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«Мы сделаем всё возможное, чтобы совершившие эти преступления были наказаны», — цитирует его ТАСС. Ранее президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Израиль ведёт войну против самого существования палестинцев и их идентичности.