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Эрдоган: Турция сделает всё, чтобы наказать Израиль за преступления в Газе

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция сделает всё возможное для наказания Израиля за «совершённые преступления в секторе Газа».
Эрдоган: Турция сделает всё, чтобы наказать Израиль за преступления в Газе
  • Gettyimages.ru

«Мы сделаем всё возможное, чтобы совершившие эти преступления были наказаны», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Израиль ведёт войну против самого существования палестинцев и их идентичности.

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