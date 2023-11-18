Россия смогла выстоять, несмотря на усилия западных стран дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом пишет французское издание Le Monde.

Как сказано в материале, российская сторона пережила все последствия конфликта, в том числе те, которые не ожидались.

Также отмечается, что факты подтверждают правоту президента России Владимира Путина и то, что российские войска, закрепившись на «линии Суровикина», выстояли.

Россия адаптировала свои логистические и производственные системы, чтобы противостоять санкциям Запада, считает газета.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину спрогнозировал продолжение давления на Россию со стороны Запада.

По его словам, Запад мучается из-за того, что санкции не бьют по России и Москва извлекает выгоду из ограничений.