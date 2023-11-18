Le Monde: России удалось выстоять, несмотря на давление Запада
- РИА Новости
Об этом пишет французское издание Le Monde.
Как сказано в материале, российская сторона пережила все последствия конфликта, в том числе те, которые не ожидались.
Также отмечается, что факты подтверждают правоту президента России Владимира Путина и то, что российские войска, закрепившись на «линии Суровикина», выстояли.
Россия адаптировала свои логистические и производственные системы, чтобы противостоять санкциям Запада, считает газета.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину спрогнозировал продолжение давления на Россию со стороны Запада.
По его словам, Запад мучается из-за того, что санкции не бьют по России и Москва извлекает выгоду из ограничений.