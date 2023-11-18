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Песков спрогнозировал продолжение давления на Россию со стороны Запада

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину спрогнозировал продолжение давления на Россию со стороны Запада.
Песков спрогнозировал продолжение давления на Россию со стороны Запада
  • РИА Новости

Соответствующее видео опубликовано в Telegram Зарубина.

По его словам, представители элит западных стран «не гнушаются ничем, поэтому, конечно, нам нужно сохранять максимальную собранность».

«То, что будут продолжаться поиски различных вариантов оказания давления на нашу страну — это очевидно, это факт», — добавил он.

Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар выразил уверенность, что введение санкций стало удобным инструментом и рычагом давления развитых стран.

Он добавил, что складывается впечатление, что весь мир согласился на введение санкций, однако это не соответствует действительности.

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