Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар выразил уверенность, что введение санкций стало удобным инструментом и рычагом давления развитых стран.

Такое мнение он высказал в интервью газете Corriere della Sera.

«Эти санкции, по сути, являются рычагами, которые имеют в своём распоряжении развитые экономики, основанные на механизмах, полномочиях и инструментах. Они используют эти рычаги, когда им это удобно», — сказал индийский министр.

Как подчеркнул Джайшанкар, западные страны вводят санкции, когда им этого хочется, и не обращаются в ООН по поводу легитимности таких ограничительных мер.

Он добавил, что складывается впечатление, что весь мир согласился на введение санкций, однако это не соответствует действительности.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что попытки изоляции России потерпели крах, потому что Москва выступает за формирование многополярного и справедливого мироустройства.